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    KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı

    Uzmanlarca hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında soruları hazırlayan ve seçen ÖSYM çalışanlarının ifadesine başvuruldu.
    • 06.08.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 14:18
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    KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı

    KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturma sürüyor...

    Sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzmanlarca incelendi. Konuya ilişkin hazırlanan ön rapora göre şüpheli 13 soru var.

    Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında çıkan sorular ile sınavdan önce sosyal medyada yayınlanan sorular karşılaştırıldı.

    3 soru birebir aynı

    Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edildi.

    10 soru benzerlik gösterdi

    Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi.

    Soru benzerliğinin tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.

    KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı #1

    Soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu

    Devlet Denetleme Kurulu’nun ÖSYM’deki incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu.

    Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim yayınevi yönetici ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırılıyor.

    Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor

    ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik ididalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memur suçları bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütüldüğü öğrenildi.

    KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı #2

    KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı #3


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