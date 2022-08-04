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    KPSS'nin yeni takvimi 17 Eylül'de başlayacak

    KPSS'nin yeni takvimi 17 Eylül'de başlayacak

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül'de başlayacağını söyledi.
    • 04.08.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:26
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    Milyonlarca lisans mezununun katıldığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği 2022 KPSS lisans oturumu, soruların sızdırıldığı iddialarıyla günlerdir sosyal medyanın gündeminde.

    Sınavdaki sorularla Yediiklim Yayınevi'ne ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

    Süreç devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurumun başındaki Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u atadı.

    KPSS iptal edildi

    İnceleme ve soruşturma sürecine ilişkin bilgi vermek üzere yeni başkan Ersoy, kameraların karşısına geçti.

    Bayram Ali Ersoy, 2022 KPSS sınavının iptal edildiğini belirtti.

    KPSS'nin yeni takvimi 17 Eylül'de başlayacak


    KPSS nin yeni takvimi 17 Eylül de başlayacak #1

    Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül'de başlayacağını ifade ederken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.

    "Yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir"

    Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır.

    "ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız"

    Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

    "Tüm adaylardan özür diliyoruz"

    Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

    KPSS nin yeni takvimi 17 Eylül de başlayacak #2

    KPSS nin yeni takvimi 17 Eylül de başlayacak #3


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