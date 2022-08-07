KPSS’de son durum: Cevaplar inceleniyor

Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alan öğrencilerin KPSS'deki cevap anahtarları incelemeye alındı…

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Ağustos pazar günü gerçekleştirilen oturumunda Yediiklim Yayınevi'nin kitapçığında yer alan 20’nin üzerinde farklı alanlardaki soru, sınavda da çıktı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlattı.

KPSS iptal edildi, gözler çıkacak inceleme sonuçlarında

Aynı günün gecesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

Çok geçmeden kamera karşısına geçen Ersoy, KPSS’nin iptal edildiğini duyurdu, DDK’nın incelemesini sürdürdüğünü dile getirdi.

KPSS sınav takvimi de 17 Eylül olarak açıklanırken, Türkiye’nin gündemindeki ‘sorular çalındı’ iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Cevap anahtarları inceleniyor

Edinilen son bilgilere göre KPSS soruşturmasında son aşamaya gelindi.

Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren öğrencilerin cevap anahtarlarının incelemeye alındığı bildirildi.

2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

Bu arada KPSS ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde alınmaya başladı.

KPSS ön lisans son başvuru tarihi ise 15 Ağustos olarak belirlendi.

KPSS ön lisans oturumu da, 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.