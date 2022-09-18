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    KPSS’ye geç kalanlar

    İptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tekrarlanan genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Yine sınava geç kalanlar, içeri alınmadı.
    • 18.09.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:51
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    KPSS’ye geç kalanlar

    Soruların çalındığı iddiaları nedeniyle iptal edilen KPSS, bugün yapılıyor.

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 18 Eylül 2022 saat 10.15'te başladı.

    80 soru var

    120 sorulan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek.

    Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

    Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

    Yine geç kalanlar oldu

    Her sınavda olduğu gibi bugün de KPSS’ye geç kalanlar oldu.

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi ile hemen yakınındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'ndaki adayların binaya alınmasından sonra saat 10.00'da kapılar kapandı.

    DHA'nın haberine göre kapıların kapanmasının ardından gelen iki aday da sınava alınmadı.

    KPSS’ye geç kalanlar #1

    Israrlar sonuç vermedi

    Sivas’ta da benzer görüntüler vardı.

    Saniyelerle geç kalan adaylar ve yakınlarının ısrarları bir sonuç vermezken, bazı adaylar gözyaşlarına boğuldu.

    KPSS’ye geç kalanlar #2

    KPSS’ye geç kalanlar #3

    KPSS’ye geç kalanlar #4

    KPSS’ye geç kalanlar #5

    KPSS’ye geç kalanlar #6


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