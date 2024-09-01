KPSS'ye geç kalanlar memurluk hayalini erteledi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan bazı adaylar, koşarak geldikleri sınav salonuna son anda girerken, bazıları ise saatin geçmesi ve eksik belgeleri nedeniyle sınava alınmadı.

Haber Merkezi

Türkiye genelinde KPSS heyecanı yaşandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı'na girecek binlerce mamur adayı sınav salonlarının yolunu tuttu.

Adaylardan bazıları erken saatlerde sınava girecekleri alanlarda beklerken bazıları da son anda içeri girmeyi başardı.

İÇERİ ALINMADILAR

Saatlerin 10.00'ı göstermesiyle kapıları kapatan görevliler, giriş saatini kaçıran adayları içeri almadı.

Sınava geç kalan memur adayları ise dakikalarla kaçırdıkları giriş saati nedeniyle memur olma hayalini ertelemek zorunda kaldı.

MEMURLUK HAYALİNİ ERTELEDİLER

Sınava alınmayan aday gözyaşları içerisinde geri dönerken ülke genelinde benzer manzaralar yaşandı.

Kimisi öfkelenerek sınava giriş belgesini yırtarken, kimisi de soğukkanlılığını koruyarak 'bir dahaki seneye' dedi.

İSTANBUL'DA 3 ADAY SINAVA ALINMADI

Avcılar'da Abdülkadir Uztürk Ortaokul'nda yapılan sınava 3 aday geç kaldı. Okul önünde bekleyen aileler geç kalanlara 'Koş yetiş' uyarısında bulundu.

Adresi karıştıran bir aday, önce Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'na geldi. Görevliler tarafından yanlış okula geldiği söylenen aday, yakında bulunan diğer okula yönlendirildi. Ancak sınav saatini kaçıran aday içeri alınmadı.

Trafik denetimine takıldığını anlatan bir aday ile yakınının otomobiliyle sınava gelen bir başka aday da saat 10.00'dan sonra sınava geldiği için okul bahçesine alınmadı.

SINAVA GİRİŞ SAATİNİ KARIŞTIRDI

Zonguldak'ta da Çelikel Lisesi'nde sınava girecek bir aday ise 10.15 olan sınav saatini 10.00 olan giriş saati ile karıştırdı. Aday, saatleri karıştırdığını söyleyerek bina önünden ayrıldı.

GEÇ KALINCA SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ YIRTTI

Şanlıurfa'da KPSS Ön Lisans sınavına 1 dakika geç kalan kadın aday salona alınmadı.

Duruma tepki gösteren kadın aday, giriş belgesini yırtarak çöpe attı.

SINAVI 1 DAKİKAYLA KAÇIRDILAR

kapıların kapanmasından 1 dakika sonra sınava gireceği okula gelen 2 aday, sınav görevlileri tarafından içeri alınmadı.

Sınava alınmayan aday gözyaşları içerisinde geri döndü