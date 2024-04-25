Kral Charles, kanser tedavisi gören gelini Kate Middleton'a yeni ünvan verdi Kendisi gibi kanser tedavisi gören gelini Prenses Kate Middleton'a destek olmak isteyen Kral Charles, kendisine duyulan saygıyı takdir etmek adına yeni bir ünvanla onurlandırdı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde zorlu günler yaşanıyor.

Kral Charles ile birlikte gelini Prenses Kate Middleton bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Bu süreçte gelinine destek olmak isteyen Charles, yeni bir karar aldı.

Prenses'e yeni ünvan

Kate Middleton'ı yeni bir ünvanla onurlandırdı. Kral, St George Günü'nde Galler Prensesi'ni 'Onursal Liyakat Nişanı'nın Kraliyet Refakatçisi' olarak atadı.

Nişan; sanata, bilime, tıbba ve kamu hizmetine uzun bir süre boyunca yapılan olağanüstü başarıları ve büyük katkıları takdir etmek amacıyla 1917'de Kral V. George tarafından verilmeye başlandı.

"Kendisine duyulan saygıyı takdir etmek için..."

İngiliz medyası, Prenses Kate'in bu ünvanı alan ilk Kraliyet mensubu olduğunu yazdı.

Kral, Prenses Kate'e bu onuru, 'kendisine duyulan saygıyı' takdir etmek için verdiğini açıkladı.

Oğlu ve eşine de yeni ünvanlar

Öte yandan eşi Kraliçe Camilla ve oğlu Prens William'a da yeni ünvanlar verildi.

Prens William, "En Saygıdeğer Bath Nişanı'nın Büyük Lideri" ünvanını, Kraliçe Camilla ise "Britanya İmparatorluğu'nun En Mükemmel Nişanı'nın Büyük Lideri ve Büyük Haç Şövalyesi" ünvanını aldı.

"Tedavinin erken aşamalarındayım"

Bilindiği üzere uzun süredir ortalarda görünmeyen Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım." dedi.