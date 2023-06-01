Kral Charles'ın ilk işi saraydaki havuzun sıcaklığını düşürmek oldu Çevre ve iklim konularına yönelik hassasiyeti olduğu iddia edilen Kral Charles, tahta geçer geçmez enerji tasarrufu sağlamak adına Buckingham Sarayı’ndaki havuzun sıcaklığını düşürdü.

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İngiltere, geçtiğimiz günlerde yeni bir döneme girdi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle Kral Charles tahta geçti.

Taç giyme töreni ise 6 Mayıs'ta düzenlendi. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.

74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olarak tarihe geçti.

Havuz suyunun ısısını düşürdü

Charles'in saraydaki ilk işi ise oldukça dikkat çekti.

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre Kral'ın iklim değişikliğiyle mücadele için havuz suyunun ısısını düşürdüğünü yazdı.

"Bir odayı neden ısıtmak istediğiniz bilmek istiyor"

Enerji tasarrufu için saraydaki gereksiz ışıkların kapalı tutulmasını da isteyen Kral Charles'ın çok soğuk ortamlarda yaşamayı sevdiği de biliniyor.

Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, "Bir ateş yakılması için çok iyi bir sebep olması gerektiğini düşünüyor ve dışarıda hava ne olursa olsun bir odayı neden ısıtmak istediğiniz bilmek istiyor. Bunu israf olarak görüyor." dedi.

"Çevresel nedenlerle et, balık ve süt ürünü tüketmiyor"

Öte yandan Kral Charles'ın haftada bir gün kendisine vegan yemekler pişirecek özel bir aşçı arayışında olduğu belirtildi.

Times'a konuşan bir kraliyet kaynağı, "Charles haftada bir gün vegan diyet yapıyor ve çevresel nedenlerle et, balık ve süt ürünü tüketmiyor. Ayrıca Kraliyet üyelerinin enerji kullanımlarını düşürme hedefini son yıllarda bir öncelik haline getirmiş durumda." dedi.

'Çalışanlar üşüyor' iddiası

Kararın ardından havuzda vakit geçiren saray çalışanlarının soğuk suda üşüdükleri de öne sürüldü.

Saraydan bir kaynak, "Havuzu kullanan birkaç kişi suyun ısısının düştüğünü ve alıştıklarından biraz daha soğuk olduğunu söyledi. Onlara suyun ısısının bizzat Kral'ın talimatıyla düşürüldüğü söylendi." ifadelerini kullandı.