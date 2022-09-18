Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman yapılacak? 2. Elizabeth nereye defnedilecek?

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman yapılacak? 2. Elizabeth nereye defnedilecek?

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin detayları belli oldu.İşte cenaze töreninin detayları..

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninin ne zaman yapılacağı ve cenazenin nereye defnedileceği merak konusu oldu.

96 yaşında hayata veda eden Kraliçe 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetti.İngitere'yi yasa boğan ölüm sonrası cenaze töreni merak konusu oldu.

2. Elizabeth'in cenaze töreni ve cenazesinin nereye defnedileceği belli oldu.Peki, Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni ne zaman yapılacak, ve nereye defnedilecek? İşte merak edilenler..

2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman yapılacak?

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.Ceneze töreni sebebiyle İngiltere'de tüm resmi daireler kapalı olacak.

2. Elizabeth'in cenaze töreni İngiltere saatiyle 11.00, Türkiye saatiyle 13.00'da yapılacak.

Cenaze nereye defnedilecek?

Şu an itibariyle Westhminster Sarayı'nda yatan naaş, daha sonra Westminster Manastırına taşınacak. En sonunda bir konvoyla birlikte Windsor Kalesi'ne götürülecek olan Kraliçe, oradaki Aziz George Katedraline gömülecek.