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    Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

    Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kraliçe, hastalığı hafif atlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 15:38
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ciddiyetini sürdürmeye devam ediyor.

    Her geçen gün vakaları giderek artıran virüs, Buckingham Sarayı'na kadar girdi.

    Saray'da koronavirüs paniği ise, veliaht Prens Charles ve eşi Camilla Parker Bowles'un koronavirüse yakalanmasıyla başlamıştı.

    KRALİÇE DE POZİTİF ÇIKTI

    Panik sürerken, Eşi Prens Philip'i yakın zamanda kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Hastalığı soğuk algınlığı belirtileriyle geçiren 95 yaşındaki kraliçenin, kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam edeceği bildirdi.

    ÖLÜRSE TAHTA CAMILLA GEÇECEK

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde tahttaki 70'inci yıldönümünü kutlayan Kraliçe Elizabeth, kendisinden sonra tahtta gelini Camilla'nın geçeceğini duyurmuştu.

    Duyurusunu mesajla halka ileten Elizabeth, "Vakti geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, ona ve eşi Camilla'ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum. O zaman geldiğinde, Camilla'nın kendi görevini sürdürürken kraliçe olarak bilinmesini içten diliyorum." ifadelerini kullandı.

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