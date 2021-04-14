Kraliçe Elizabeth göreve döndü

Uzun süren bir evlilik yürüten Kraliçe 2. Elizabeth, 73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümünden dört gün sonra yeniden görevinin başına döndü. Kraliçe, Earl Peel'in emeklilik törenine katıldı.

Kendi ailesinde bile eşine az rastlanacak kadar uzun süren bir evlilik yürüten Kraliçe 2. Elizabeth, 73 yıllık eşi Prens Philip'in ölümünden dört gün sonra yeniden görevinin başına döndü.

İlk gençlik yıllarından bu yana hep hayatında olan 99 yaşındaki Prens Philip'in yaşamını yitirmesinin ardından 8 gün yas tutacağını belirtilen Kraliçe 2. Elizabeth, programını bozdu.

EMEKLİLİK TÖRENİNE KATILDI

Kraliçe, ilk kez eşini kaybetmiş bir kadın olarak, kıdemli çalışanlarından biri olan Earl Peel'in emeklilik törenine katıldı.

17 Nisan Cumartesi günü de eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze törenine katılacak olan Kraliçe 2. Elizabeth’in, cenaze töreni ile ilgili hazırlıklarla da yakından ilgilendiği öğrenildi.

BİRLİKTE GEÇEN 73 YIL

Elizabeth, 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip'e henüz 13 yaşındayken aşık oldu.

Çift evlenmeden önce Philip'in, geleceğin kraliçesine uygun bir eş olmadığı bile konuşulurken, bu işin yürüyeceğinden pek de emin olmayanlar arasında, Elizabeth'in kendisiyle aynı adı taşıyan annesi ile babası Kral 6. George da vardı.

Fakat çift, eninde sonunda evlendi. Evlilik tarihleri kayıtlara, 20 Kasım 1947 olarak geçti.

Elizabeth ile Philip'in dört tane çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward. Her ikisi de hem torunlarını hem de onların çocuklarını görebilecek kadar uzun yaşadı.

KENDİ ÇOCUKLARININ MUTLULUKLARINI GÖREMEDİLER

73 yıl boyunca evli kalan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, aynı zamanda Kraliçe Victoria'ya ait olan 23 bin 266 gün tahtta kalma rekorunu da çoktan egale etti.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in evlilikleri zaman zaman sarsıntı geçirse de "ölüm onları ayırıncaya kadar" birliktelikleri sürdü.

Buna rağmen her ikisi de kendi çocuklarının mutlu ve uzun evlilikler sürdürdüğünü göremedi.