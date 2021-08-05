Kredi çekeceklere müjde! Faizler düşecek mi? Cumhurbaşkanı sinyali verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması sonrası piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda... Peki faizler düşecek mi? İşte son gelişmeler...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplanacak olan Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak.

Karar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamaları yatırımcıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü.

Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak edilirken "Faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yerini aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları...

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası faiz kararı 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, yayında Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların akabinde düşük maliyetli kredi bekleyenler için enflasyon oranlarının düşmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi gitmesi süreçleri bekleniyor.

ENFLASYON-FAİZ- KREDİ İLİŞKİSİ

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor.

Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor.

Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.