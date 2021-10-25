Kredi çekeceklere müjde! Faizler düştü mü? Kamu bankalarından karar...

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası gözler kredi faizlerine çevrilirken, kredi çekeceklere müjdeli haber geldi. Peki faizler düştü mü, ne kadar? İşte detaylar...

Merkez Bankası’nın (MB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının da kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Faiz indirimi kararı sonrası, gözler bankalardan gelecek kredi faiz indirimi haberine çevrildi.

Ev, araba, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Peki faizler düştü mü, ne kadar düştü? Hangi bankalarda faiz düştü? Kredi, ihtiyaç, ev, araba faizleri indirildi mi? İşte ayrıntılar...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.