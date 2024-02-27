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Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların katılımıyla yürütülen kredi kartlarıyla ilişkin düzenleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sürerken bazı yalan haberler dolaşıma girmeye başladı.

Bu yalan haberler son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden yayıldı.

Bu iddialar ise "kredi kartında taksit kaldırıldı" yönündeydi...

Asılsız haberlerin yayılmasına müsaade etmeyen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edildi"

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir.



Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.



Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir.



Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.