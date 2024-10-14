Kredi kartlarında savunma payının ödeme detayları

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Geçtiğimiz günlerde AK Parti, savunma sanayii projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini cuma günü TBMM’ye sunmuştu.

Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba yasa teklifiyle, Savunma Sanayi Fonu’na gelir amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 lira kesinti yapılacak.

Yapılan düzenlemenin yankıları sürerken son olarak 750 liralık kesintiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı.

HER YILIN OCAK AYININ 5'NCİ GÜNÜNDE ALINACAK

Buna göre 750 liralık pay, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5’nci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak.

Ayrıca 750 liralık pay ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek.

Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

KART İPTAL EDİLSE DE İADE YOK

Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.

Diğer yandan limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık payın kart iptaliyle ilgili kısmı da merak konusu oldu.

Onunla ilgili olarak ise kart iptal edilse de 750 liralık payın iade edilmeyeceği öğrenildi.

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