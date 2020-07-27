Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yüzünü güldürecek haberi kabine toplantısının ardından verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Kurban Bayramı'ndan önce öğrencilere yatırılan burs ve kredilerin ödemesinin yapılacağını duyurdu.

"SÜREKLİ DURMAK YOK, YOLA DEVAM DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımıza sürekli projelerimizi hayata geçirin, durmak yok, yola devam diyorum. Allah ömür ve sağlık verdiği sürece tüm gücümüzle çalışmamızı sürdüreceğiz. Kabine toplantımızda istişarelerle kesinleştirdiğimiz birkaç hususu paylaşmak istiyorum.

EMEKLİLERE İKRAMİYE

Bu bayramda 6. defa 12,4 emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Ödediğimiz ikramiye tutarı 64,2 milyar liradır.

ENGELLİ, YAŞLI AYLIKLARI VE EVDE BAKIM ÜCRETLERİ

Ayrıca engelli, yaşlı aylıklarıyla evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz.

BURS VE KREDİLER

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız.

HEY GİDİ GÜNLER HEY...

Hey gidi günler hey! Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz, bunlar şimdi muhalefette. Bizim böyle problemimiz 18 yıldır olmadı. Çiftçilerimizin alın terlerinin hakkını vermek için destekleme ödemelerini hızla sürdürüyoruz. Hubabat, bakliyat, çay alım fiyatlarını daha önce açıklamıştık." dedi.

Kredi ve burslar bayram öncesi yatırılacak VİDEO