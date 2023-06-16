Kremlin açıkladı: Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor...

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti ile ilgili bir davet aldığını doğrulamıştı.

Peskov, "Ziyaret için önemli noktalar ana hatlarıyla belirlenmedi. Böyle bir davet var ve tarihler diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye geliyor

Peskov'un ardından Moskova merkezli Interfax Haber ajansına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı, fakat söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığını söyledi.

'Ziyaret planlanıyor fakat tarih belli değil'

Ushakov konuyla ilgili, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkanımızı Türkiye'ye davet etti. Ziyaret planlanıyor fakat tarih gibi koşullar henüz görüşülmedi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan iki lider en son Temmuz 2022'de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.