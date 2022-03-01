Euro
15.61
0.23%
Dolar
13.93
0.65%
Altın
860.95
1.22%
Borsa
1967
1.05%
Bitcoin
606.462
13.96%
BTXN Coin
37.32
0.86%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Kremlin: Arabulucuya ihtiyaç yok

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile görüşmeler için arabulucuya ihtiyaç olmadığını ve uygulanacak hiçbir yaptırımın kararlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kremlin: Arabulucuya ihtiyaç yok

    Rusya ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, gözler dün iki ülke temsilcisi tarafından Belarus'ta gerçekleşen müzakerelerdeydi.

    Ancak müzakerlerde bir sonuç elde edilememesi sonrası Rusya saldırılarına devam etti.

    Saldırıların 6. gününe girilirken  ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırım kararları art arda gelirken, bugün Kremlin'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki operasyonun ardından getirilen yaptırımların Rusya’yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını ifade edip ülkenin ilişkilerinin düzeltilmesi için de arabulucuya ihtiyaç olmadığını vurgulayarak şunları söyledi;

    TUTUMUMUZU KİMSE DEĞİŞTİREMEYECEK

    "Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Arabulucuya ihtiyacımız yok. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bizi cezalandırmak istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, cezalandırın. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, cezalandırın, sorun değil”

    ZELENSKY UKRAYNA'NIN MEŞRU LİDERİ

    Peskov, Vladimir Zelensky’i hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini  ve Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunması sorusunaysa da, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi.

    Kremlin: Arabulucuya ihtiyaç yok #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Afganistanlı çocukların yaşam mücadelesi
    Dünya

    Afganistanlı çocukların yaşam mücadelesi

    'Rusya'ya destek vereceğiz'
    Dünya

    'Rusya'ya destek vereceğiz'

    Görüş Bildir