Kremlin: Arabulucuya ihtiyaç yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile görüşmeler için arabulucuya ihtiyaç olmadığını ve uygulanacak hiçbir yaptırımın kararlarını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken, gözler dün iki ülke temsilcisi tarafından Belarus'ta gerçekleşen müzakerelerdeydi.

Ancak müzakerlerde bir sonuç elde edilememesi sonrası Rusya saldırılarına devam etti.

Saldırıların 6. gününe girilirken ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırım kararları art arda gelirken, bugün Kremlin'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki operasyonun ardından getirilen yaptırımların Rusya’yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını ifade edip ülkenin ilişkilerinin düzeltilmesi için de arabulucuya ihtiyaç olmadığını vurgulayarak şunları söyledi;

TUTUMUMUZU KİMSE DEĞİŞTİREMEYECEK

"Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Arabulucuya ihtiyacımız yok. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bizi cezalandırmak istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, cezalandırın. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, cezalandırın, sorun değil”

ZELENSKY UKRAYNA'NIN MEŞRU LİDERİ

Peskov, Vladimir Zelensky’i hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini ve Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunması sorusunaysa da, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi.