Kremlin: Biden'ın Putin ile Hamas'ı karşılaştıran açıklamaları kabul edilemez ABD Başkanı Joe Biden, Putin ve Hamas'ın kazanmalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine açıklama yapan Kremlin, "Biden'ın Putin ile Hamas'ı karşılaştıran açıklamaları kabul edilemez" dedi.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazzeli masumlara yaptığı zulme karşı sessiz kalan ABD Başkanı Joe Biden, ulusa seslendi.

Ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'e olan desteğin süreceğini belirten Biden, “Demir Kubbe’nin İsrail gökyüzünü korumaya devam edeceğinden emin olmalıyız. İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız” dedi.

İsrail'in hastaneyi vurması ve savaş suçu işlemesine rağmen sessiz kalmayı sürdüren Biden, İsrail hava kuvvetlerine yönelik yapacakları mali destek için Kongre’ye acil bir talepte bulunacağını söyledi.

Putin'e değindi

Sözlerinde Putin ile Hamas'ı da kıyaslayan Biden, "Hamas ve Putin farklı tehditler sunuyor. Ancak şu noktada birleşiyorlar: Her ikisi de sınırındaki demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor” diye konuştu.

Amerikalıların çatışmaların kendilerinden çok uzak olduğunu düşünmesinin ve de üzerine bunun kendileri için neden önemli olduğunu sormasının doğal olabileceğini aktaran Biden, “İsrail ve Ukrayna’nın başarılı olmasını sağlamak, Amerika’nın ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Putin’in Ukrayna’daki güç ve kontrol iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlamayacaktır.”

"Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğiz"

Biden, Hamas ve Putin’in kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Kremlin'den tepki geldi

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İsrail'in kara operasyonundan sonra Gazze'de Ruslara yönelik tehdit artacak." denildi.

Kremlin ayrıca, "Biden'ın Putin ile Hamas'ı karşılaştıran açıklamaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.