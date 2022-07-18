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Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek

Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Tahran'da yapacağı görüşmede tahıl ihracatının da ele alınacağı duyuruldu.