- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek
Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek
Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Tahran'da yapacağı görüşmede tahıl ihracatının da ele alınacağı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 18.07.2022 - 16:16
- Güncelleme : 18.07.2022 - 16:31
Dünyanın tahıl ambarı olarak görülen Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş, gıda krizini tetikledi.
Türkiye'nin çabalarıyla masaya oturan iki ülke, açılacak koridorla yapılacak tahıl sevkiyatı konusunda genel anlaşmaya vardı.
Erdoğan ve Putin, tahıl koridorunu masaya yatıracak
Konuyla ilgili son gelişmelerin ardından Dünyanın merakla izlediği tahıl krizi görüşmelerine ilişkin Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yarın İran'ın başkenti Tahran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl ihracatı konusunu ele alacaklarını söyledi.
"Rusya, tahıl ihracatını kolaylaştırma çabalarına devam etmeye hazır"
Peskov, "Rusya, Ukrayna'dan tahıl ihracatını kolaylaştırma çabalarına devam etmeye hazır" dedi.