Petrol
105.29
4.08%
Euro
17.7811
1.31%
Dolar
17.4441
0.25%
Altın
963.33
0.78%
Borsa
2444
2.59%
Bitcoin
385.352
4.69%
BTXN Coin
7.48
1.49%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek

    Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Tahran'da yapacağı görüşmede tahıl ihracatının da ele alınacağı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek

    Dünyanın tahıl ambarı olarak görülen Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş, gıda krizini tetikledi.

    Türkiye'nin çabalarıyla masaya oturan iki ülke, açılacak koridorla yapılacak tahıl sevkiyatı konusunda genel anlaşmaya vardı.

    Erdoğan ve Putin, tahıl koridorunu masaya yatıracak

    Konuyla ilgili son gelişmelerin ardından Dünyanın merakla izlediği tahıl krizi görüşmelerine ilişkin Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yarın İran'ın başkenti Tahran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl ihracatı konusunu ele alacaklarını söyledi.

    "Rusya, tahıl ihracatını kolaylaştırma çabalarına devam etmeye hazır"

    Peskov, "Rusya, Ukrayna'dan tahıl ihracatını kolaylaştırma çabalarına devam etmeye hazır" dedi.

    Kremlin: Erdoğan ve Putin tahıl ihracatını da görüşecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü
    Gündem

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Lisandro Martinez, Manchester United'da
    Futbol

    Lisandro Martinez, Manchester United'da

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Görüş Bildir