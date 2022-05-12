Haberler

Gündem Haberleri

Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir

Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir

Kremlin, "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit olur, NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı daha güvenli yer yapmaz" dedi.