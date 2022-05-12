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    Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir

    Kremlin, "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit olur, NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı daha güvenli yer yapmaz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:00
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    Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir

    Kremlin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olacağını vurgulayarak, "NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı daha güvenli yer yapmaz" ifadeleri kullanıldı.

    Kremlin ayrıca "Herkes NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek istiyor" dedi.

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