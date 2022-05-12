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- Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir
Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir
Kremlin, "Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit olur, NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı daha güvenli yer yapmaz" dedi.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 12:54
- Güncelleme : 12.05.2022 - 13:00
Kremlin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olacağını vurgulayarak, "NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı daha güvenli yer yapmaz" ifadeleri kullanıldı.
Kremlin ayrıca "Herkes NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek istiyor" dedi.