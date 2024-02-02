Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinin gündeminde ikili ilişkiler ve Ukrayna olacak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söyledi.

AA

Ankara önemli bir ziyarete hazırlanıyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İkili ilişkiler ve Ukrayna konusu ele alınacak

Peskov, ziyarette geniş bir yelpazede, çok sayıda konunun ele alınacağına işaret ederek, "Bu görüşmelerin her birisi gündem bakımından oldukça zengindir. Bu elbette her şeyden önce Rusya-Türkiye ikili ilişkileri ve ticari, ekonomik iş birliğimizdir. Elbette, tabii ki Ukrayna dahil bölgesel sorunlar da daima ele alınır." diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler konusuna da değinen Peskov, "Türkiye bu konuda oldukça ilkeli ve bağımsız bir duruş sergileyen az sayıda ülke arasında yer alıyor. Bizimle ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye devam ediyor." dedi.

"Türkiye egemenliğini koruyor"

Bazı Batılı ülkelerin Türkiye'ye bu konuda baskı yaptığına işaret eden Peskov, şunları söyledi:

Türkiye, çoğunlukla da küstahça bir şekilde Anglosaksonların baskısına uğruyor. Türkiye'yi kendi çıkarları aleyhine, bizimle etkileşimlerini tamamen kopartmasa da en aza indirmeye zorlamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye egemenliğini koruyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)