Kremlin: Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak Kremlin'den yapılan açıklamada bugün bitecek olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın artık yürürlükte olmayacağı duyuruldu. Açıklamada "Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" ifadeleri de yer aldı.

ensonhaber.com

Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle dünya, gıda kriziyle karşı karşıya kaldı.

Bu krizin aşılması amacıyla Türkiye devreye girdi ve ortaya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çıktı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış oldu.

Kremlin topa girdi: Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sona gelindi

Yaşananların ardından süresi dolan anlaşma daha önce birkaç kez daha uzatılmıştı.

Bugün ise anlaşmanın tarihinde sona gelindi.

Anlaşmanın geleceğinin ne olacağı merak konusu olmuşken, Kremlin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kremlin, anlaşmanın bugün itibarıyla sona erdiğini, Rusya'yı etkileyen şartların yerine getirilmesi durumunda Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri döneceklerini açıkladı.

Rusya şart koştu: Şartlarımız yerine getirilirse hemen anlaşmaya döneriz

Kremlin, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geçerliliği bugün sona erdi. Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirilirse Rusya hemen anlaşmaya geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Kremlin, anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren kısımlarının yerine getirilmediğini ve bu sebeple yürürlükten kalktığını öne sürerek, "Anlaşma, şimdilik durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.

BM'den Rusya'ya 'anlaşmada kal' teklifi: SWIFT'e tekrar dahil edelim

Kremlin'in açıklamasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde devreye bir kez daha Türkiye ve Birleşmiş Milletler girdi.

Birleşmiş Milletler'den, Rusya'ya anlaşmada kalmaları için bir teklif yapıldı.

Bilindiği üzere Rusya, SWIFT uluslararası ödeme sisteminden Ukrayna Savaşı sonrası çıkarıldı.

Bunun üzerine Rusya MIR’ı devreye aldı.

Birleşmiş Milletler de Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatması karşılığında SWIFT ödeme sistemine tekrar dahil edilmesini teklif etti.