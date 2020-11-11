Kremlin: Türkiye ile Karabağ konusunda iş birliği yapacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan'da yer alacak merkez üstünde Türkiye ile iş birliği sağlanacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi.

AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA İŞ BİRLİĞİ

Peskov, Türkiye ile ortak iş birliğinin Azerbaycan topraklarında yer alacağını, burada bir izleme merkezi oluşturulmasının söz konusu olduğunu açıkladı.

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