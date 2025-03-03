Kremlin: Türkiye ile Rusya arasında yoğun bir diyalog var

Haber Merkezi

Türkiye, sürdürdüğü başarılı dış siyaset politikaları sayesinde, birçok konuda söz sahibi konumuna geldi.

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız duruşu ve taraflar arasında köprü kurmasıyla dünyaya örnek olan Türkiye, diyaloglarını da kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da önemli bir zirve yapıldı.

İlk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD'li ve Rus heyetlerin ikinci durağı İstanbul olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ile olan ilişkilere ilişkin bir açıklama yaptı.

"GEREKİRSE EN ÜST DÜZEYDE TEMASLAR OLUR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme olasılığına da toplantı sırasında değinen Peskov, “Gerekirse en üst düzeyde de temaslar olacak. O kadar yakın ve işleyen bir ilişkimiz var ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde kararlaştırılıyor.” dedi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin soğuduğu iddiasına katılmadığını kaydeden Peskov, “Moskova ve Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü ve gelişmeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

"YOĞUN BİR DİYALOG VAR"

Üst düzey temaslarda bir eksikliğin söz konusu olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: