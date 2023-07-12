Kremlin: Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine bakışımız çok olumsuz Kremlin NATO'ya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Batının Ukrayna'ya vereceği garantiler Rusya'nın güvenliğini tehdit edecektir." denildi.

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NATO Zirvesi'nde tarihi anlar yaşanıyor.

Zirvede İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada da Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırmak için 3 maddelik planda anlaşıldığını açıkladı.

"Bakışımız çok olumsuz"

Bunun üzerine Kremlin'den açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine bakışımız çok olumsuz. Batının Ukrayna'ya vereceği garantiler Rusya'nın güvenliğini tehdit edecektir."

Zirve'de Rusya-Ukrayna Savaşı

Güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'nın NATO üyeliği bulunuyor.

NATO ülkelerinin 15 yıl önce Bükreş'te olduğu gibi Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını zirvede teyit etmesi bekleniyor.

Bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunda ise kesin bir mesaj verilmesi mümkün görünmüyor.

ABD başta olmak üzere birçok NATO ülkesi Rusya ile devam eden savaşı bitmeden Ukrayna'nın ittifaka katılamayacağını vurguluyor.