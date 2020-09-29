Kremlin'den çatışmalara ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ile ilgili, "Taraflara askeri destek veren açıklamalar yangına benzin dökmek anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında alevlenen çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla Dağlık Karabağ’da artan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

"ÇATIŞMA DURMALI"

Dağlık Karabağ’da kısa süre içerisinde çatışmaların durdurularak, ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Peskov, "Bölgedeki ülkelere yönelik askeri destek içeren açıklamalar ateşe benzin döküyor. Buna kategorik olarak karşıyız." diye konuştu.

"TÜRKİYE GİBİ ORTAKLARIMIZ..."

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Peskov, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ’da yaşanan gelişmelerin derin şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Tüm gelişmeleri izliyoruz ve bu bilgileri gelecekteki yaklaşımımızı oluşturmak ve KGAÖ’deki ortaklarımızla atılacak adımları belirlemek için kullanıyoruz. Başta Türkiye gibi ortaklarımız olmak üzere tüm ülkeleri, muhalif tarafları ateşkese ve bu uzun süredir devam eden çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl çözümüne dönmeye ikna etmek için her şeyi yapmaya çağırıyoruz."

Peskov, dün Soçi’de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görüşmesinde KGAÖ kapsamında Ermenistan’a destek konusunun gündeme gelmediğini söyledi.