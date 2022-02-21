Kremlin'den Putin ile Biden görüşmesine yönelik açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın işgal olmaması durumunda Putin ile görüşebileceğinin belirtilmesi üzerine, Kremlin de iki lider arasında görüşme olabileceğini duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmıtşı.

Ukrayna'ya Moskova'dan herhangi bir işgal girişimi olmaması durumunda iki liderin görüşmesinin mümkün olduğunu, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşması planlanırken, krizin diplomatik çözümü için Kremlin'den de yanıt geldi.

HER AN BİR GÖRÜŞME AYARLANABİLİR

Kremlin'in yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında düzenlenecek bir zirve için henüz somut bir planın bulunmadığını ancak her an bir görüşme ayarlanabileceğini duyurdu.

"HENÜZ SOMUT BİR PLAN YOK"

Henüz somut bir adım olmadığı belirtilen görüşmeyle ilgili "Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler. İstenildiği anda yüz yüze ya da telefon görüşmesi yapılabilir. Henüz somut bir plan yok" ifadeleri kullanıldı.