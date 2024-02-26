Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Seçimden sonra... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin, iki liderin de seçim nedeniyle programlarının yoğun olması nedeniyle 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar yapılmayacağını belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor...

Bir süre önce gündeme gelen ziyarete ilişkin tarih ertelendi.

Nedeni ise Türkiye'de ve Rusya'da yapılacak olan seçimler.

Dünyanın merakla beklediği görüşmede yeni bir gelişme yaşandı. Kremlin'den görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

İki liderin de programı yoğun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkati çekti.

"Yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor"

Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek." diye konuştu.

Navalnıy konusuna değindi

Rusya'da 16 Şubat'ta cezaevinde öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın annesi Lyudmila Navalnaya'ya baskı yapıldığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, "Bu durumda bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz. Çünkü Kremlin'in bununla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla Kremlin baskı kuramaz. (Navalnıy'nın) Taraftarların bu açıklamaları açıkça saçma. Taraftarların hemen hemen hepsi yurt dışında bulunuyor ve aranıyor." ifadelerini kullandı.