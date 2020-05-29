Kreşlerde koronaya karşı alınacak tedbirler belirlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kaldırılmasında dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi yeni karar açıklamıştı.

Bu kararların içinde açılış tarihi 1 Haziran olarak belirlenen kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin alacağı önlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.

BİR GRUPTA EN FAZLA 10 ÇOCUK OLACAK, 4 SAATTE BİR ATEŞLERİ ÖLÇÜLECEK

Buna göre, açılış izni verilen özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde, bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak.

Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.