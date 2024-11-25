CHP'nin kreşler kapatılıyor iddiası! Gerçek bambaşka çıktı

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gönderdiği bir yazı Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalif medya, belgeyi paylaşarak "kreşleri kapatmak istiyorlar" dedi.

Ancak işin aslı başka çıktı.

Gönderilen yazıda; belediyeler tarafından açılan, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun şekilde faaliyet göstermesi vurgulanıyordu.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de bir paylaşım geldi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiası doğru değildir.



İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.

"BU KURULUŞLAR, ANAOKULU VEYA ANASINIFI GİBİ FAALİYET GÖSTEREMEZ"

Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir.



Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez.



Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Şayet, "okul öncesi eğitim kurumu" programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca “Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi" gerekmektedir.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

KİM NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet, çocukların gülüşünü sizin kirli hesaplarınıza teslim etmez. Kadınlar çalışsın, çocuklar eşit bir başlangıç yapsın diye açtığımız kreşlere dokunmak, çocukların geleceğini hedef almaktır. Hadi gel kapat da görelim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Kreşleri kapatacağım’ diye yazı yolluyorsun. Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider kardeşim. Vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Hadi gel de kapat. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa, bekliyorum." dedi

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: YALAN SÖYLÜYORLAR

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de bir açıklama geldi: