Kripto para kasası: Soğuk cüzdan nedir? Soğuk ve sıcak cüzdan hakkında..

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan gelişmeler, yatırımcıların paralarını korumaya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki kripto para kasası soğuk cüzdan nedir?

Bitcoin ve diğer kriptoparalar, basılı paralar gibi fiziksel olarak var olmadıkları için cebimize, cüzdanımıza koyamıyoruz ve aslında pratikte saklamıyoruz.

Ancak kripto paralar kendi blokzincirlerinde saklanıyor.

Soğuk Cüzdan adı verilen bu sistem, Bitcoin veya altcoin'lerinizi tamamen çevrimdışı yan, internete bağlı olmayan bir şekilde saklamanızı sağlıyor.

Kripto para cüzdanları sıcak ve soğuk cüzdan olmak üzere ikiye ayrılır. İşte soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan hakkında bilgiler..

SOĞUK CÜZDAN NEDİR?

Soğuk cüzdan internete bağlı olmayan cüzdan uygulamalarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Soğuk cüzdan uygulamalarında cüzdan bilgileri siber saldırganlardan korunmak amacıyla internete bağlı ortamlarda depolanmaktadır.

Bilinen en önemli soğuk cüzdan uygulamaları donanım cüzdanlarıdır. Soğuk cüzdanlara, cüzdan sahibine ait hesap anahtarı ile erişim sağlanmaktadır.

Hesap anahtarına sahip olmayan kişiler cüzdan içinde hiçbir şekilde işlem yapamaz bu nedenle güvenlidir.

SICAK CÜZDAN NEDİR?

İnternete bağlı kripto para cüzdanlarına sıcak cüzdan adı verilir. Kağıt cüzdan ile Bitcoin adresine Bitcoin gönderilebilir ve harcamak istenilen özel anahtar, bir Bitcoin cüzdanına aktarılabilir.

Kripto para saklamak için kullanabilecek birçok masaüstü ve mobil cüzdanlar bulunmaktadır. Bu cüzdanlar seçilirken güvenirlik, hacim, miktar gibi birçok şeylere dikkat edilmelidir.

HANGİSİ DAHA GÜVENLİ: SICAK MI, SOĞUK MU ?

Soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan uygulamalarının kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Sıcak cüzdanlar kullanımı daha kolay ve hızlı olması itibariyle anlık işlemler için daha elverişli iken soğuk cüzdanlar kullanımı daha zor ve anlık işlemler için uygun değildir. Bununla birlikte soğuk cüzdanlar internete bağlı olmadığından ve bir işleme fiziksel olarak onay verilmesi gerektiğinden sıcak cüzdana göre ek güvenlik protokollerine sahiptir ve siber saldırganlara karşı daha güvenlidir.

Soğuk cüzdanlar internete bağlı cihazlara takıldığında zaafiyete açık hale gelmekle birlikte genel anlamda sıcak cüzdanlara göre daha güvenli olma özelliğini bu durumda da korumaktadır.