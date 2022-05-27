Kripto para yatırımcıları, Bitexnova'daki paralarını çekemiyor

Yalnızca Türkiye'den 250 milyon TL'lik yatırım alan Bitexnova isimli kripto para uygulamasına erişim sağlanamıyor.

Kripto para piyasasının hızlı kazandıran ve hızlı kaybettiren belirsiz durumu nedeniyle henüz bir güven ortamı sağlanamadı.

Özellikle sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olan borsalar alarm veriyor.

Daha önce Thodex ve Vebitcoin gibi yatırım ağlarının kripto para borsasında yarattığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

250 milyon TL'lik yatırımı bulunuyor

15 bin abonesi bulunan Bitexnova'dan yatırımcıların paralarını çekemediği iddia edildi. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce şikayette bulundu.

Muhatap bulamıyorlar

Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.

"Site kapanırsa herkes batar"

Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor. Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.