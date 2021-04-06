Euro
9.6474
0.59%
Dolar
8.1452
0.53%
Altın
455.68
1.26%
Borsa
1.426
-1.14%
Bitcoin
480.557
0.59%
EXEN Coin
20.37
1.85%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti

    Kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti. Kripto para piyasalarının en fazla ilgi gören para birimi Bitcoin’in hacmi, 1 trilyon 86 milyar dolar seviyesini gördü.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti

    Son zamanların popüler yatırım araçları kripto paralar, yatırımcılar ilgini çekmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz bir yıl içerisinde pandeminin de etkisiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yatırımcıların tercihinde de farklılıklar getirdi.

    KRİPTO PARANIN HACMİ GİTTİKÇE ARTIYOR

    Tüm dünyada yatırımcıların kripto paralara yönelmesiyle kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti.

    Pazarda en büyük payı 1 trilyon doları aşkın değerle Bitcoin oluşturdu. Ancak kripto paralar, siber bir saldırı ya da virüs gibi saldırılar nedeniyle uzmanlar tarafından hala riskli bir yatırım aracı olarak görülüyor.

    Geçtiğimiz günlerde 61 bin doların üzerine çıkan 1 Bitcoin, şu sıralar 58 bin doların üzerinde işlem görüyor.

    TÜRKİYE, EN ÇOK İLGİ GÖSTEREN ÜLKELER ARASINDA

    Türkiye, kripto paralara en çok ilgiyi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de birkaç uygulama üzerinden satın alınan kripto paralar, özellikler genç yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.

    Bitcoin dışındaki kripto paralar ise yine yatırımcısı tarafından ilgi görüyor. Bitcoin dışında kalan kripto paraların hacminin ise yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan, son günlerde 9 milyar dolarlık mevduat hesabın bozulduğu ve bu rakamın 3 milyar dolarlık kısmının coin piyasasına gittiği belirtiliyor.

    Kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir