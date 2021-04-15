Kripto parayla hacca ve umreye gidilir mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında ünlü fenomen Selçuk Büyük'ün ''Kripto parayla hacca gidilir mi?" sorusunu yanıtladı. Peki, Kripto parayla hacca gidilir mi?

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük'ün kripto para sorusu, Her Ramazan ayında ATV ekranlarında yayımlanan Nihat Hatipoğlu'nun programına damga vurdu.

Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu yönelten Selçuk Büyük, sosyal medyada gündem oldu.

Peki, Kripto parayla hacca gidilir mi? İşte, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yanıtı...

KRİPTO PARAYLA HACCA GİDİLİR Mİ?

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük,her Ramazan ayında ATV ekranlarında yayımlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Selçuk Büyük Hatipoğlu'na, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Büyük'ün sorduğu soruya, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum." şeklinde cevap verdi.

MUSTAFA KARATAŞ'A DA SORU SORMUŞTU

Selçuk Büyük, daha önce de ilahiyat hocası Mustafa Karataş'a "Camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı?" sorusunu sormuştu.