Kripto veri tabanı: Blockchain nedir?

Kripto paraların temelini oluşturan en önemli kavramlardan biri blockhain nedir ve nasıl çalışır araştırılıyor. İşte blockhain hakkında merak edilenler..

Son on yıldır bankacılık, yatırım veya kripto para birimini takip ediyorsanız, Bitcoin ağının arkasındaki kayıt tutma teknolojisi olan "blok zinciri" terimini duymuş olabilirsiniz.

Blockchain adıyla bilinen bu sistem karmaşık görünse de temel konsepti oldukça basittir

Blockchain, bir veritabanı türüdür. Kripto para ile birlikte karşımıza çıkan bu terim, sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya aldatmayı zor veya imkansız hale getiren bir bilgi kaydetme sistemidir.

Peki blockchain nasıl çalışır, mantığı nedir? İşte blockchain hakkında bilgiler..

BLOCKHAİN NEDİR

Birisi X doları denen yeni bir para birimi yaratırsa, kendilerine bir milyon X dolar vermeyeceklerine veya X dolarınızı kendileri için çalmayacaklarına nasıl güvenebiliriz?

Bitcoin, bu sorunu blok zinciri adı verilen belirli bir veritabanı türü kullanarak çözmek için tasarlanmıştır.

Blockchain'in amacı, dijital bilgilerin kaydedilmesine ve dağıtılmasına izin vermek, ancak düzenlenmemektir.

Blockchain teknolojisi ilk olarak 1991 yılında, belge zaman damgalarının değiştirilemeyeceği bir sistem uygulamak isteyen iki araştırmacı olan Stuart Haber ve W.Scott Stornetta tarafından geliştirildi.Ancak, Ocak 2009'da Bitcoin'in piyasaya sürülmesiyle neredeyse yirmi yıl sonra blockchain'in ilk uygulaması kullanılmaya başlandı.

BLOCKCHAİN NASIL ÇALIŞIR

Bir blok zinciri, esasen, blok zincirindeki tüm bilgisayar sistemleri ağında çoğaltılan ve dağıtılan işlemlerin dijital bir defteridir.Zincirdeki her blok bir dizi işlem içerir ve blok zincirinde her yeni işlem gerçekleştiğinde, bu işlemin bir kaydı her katılımcının defterine eklenir.

Blockchain, operasyonlarını bir bilgisayar ağına yayarak, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan çalışmasına izin verir. Bu sadece riski azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işlem ve işlem ücretlerinin çoğunu da ortadan kaldırır

BLOCKHAİN AVANTAJLARI

Blockchain ağındaki işlemler, binlerce bilgisayardan oluşan bir ağ tarafından onaylanır. Bu, doğrulama sürecindeki neredeyse tüm insan katılımını ortadan kaldırarak daha az insan hatası ve doğru bilgi kaydı ile sonuçlanır.

Blockchain, üçüncü taraf doğrulama ihtiyacını ve bununla birlikte bunların maliyetlerini ortadan kaldırır.

Blockchain, herhangi bir bilgisini merkezi bir yerde saklamaz.Bunun yerine, blok zinciri kopyalanır ve bir bilgisayar ağına yayılır. Blok zincirine yeni bir blok eklendiğinde, ağdaki her bilgisayar, değişikliği yansıtmak için blok zincirini günceller.

Finans kuruluşları iş saatlerinde, haftanın beş günü faaliyet gösterirken, blockchain günde 24 saat, haftada yedi gün ve yılda 365 gün çalışıyor.İşlemler on dakika kadar kısa bir sürede tamamlanabilir ve birkaç saat sonra güvenli kabul edilebilir.

Blockchain ve Bitcoin'in belki de en derin yönü, etnik köken, cinsiyet veya kültürel geçmişe bakılmaksızın herkesin onu kullanma yeteneğidir.

BLOCKCHAİN DEZAVANTAJLARI

Blok zinciri, kullanıcıların işlem ücretlerinden tasarruf etmesine rağmen, teknoloji ücretsiz olmaktan çok uzaktır. Örneğin, bitcoin'in işlemleri doğrulamak için kullandığı "iş kanıtı" sistemi, büyük miktarda hesaplama gücü tüketir.

Blockchain ağındaki gizlilik, kullanıcıları saldırılardan korurken ve gizliliği korurken, aynı zamanda blockchain ağında yasa dışı ticarete ve faaliyete izin verir.

Merkezi olmayan ağı büyüdükçe, hükümetler teorik olarak kripto para birimlerine sahip olmayı veya ağlarına katılmayı yasadışı hale getirebilirler.