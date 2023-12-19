Kritik görüşme sonrası Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri Türkiye-Irak heyetler arası görüşmesine ilişkin ortak sonuç bildirisinde iki ülkenin Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımların istişare ettiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" ifadelerine de yer verildi.

İki ülkeden ortak bildiri

İki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin Ankara'daki görüşmeleri sonrasında ortak sonuç bildirisi yayımlandı.

Görüşmede iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundukları belirtilen bildiride, "Taraflar bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar, bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı

Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen müşterek önemin teyit edildiği anlatılan bildiride, "Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır" değerlendirmesi paylaşıldı.

Tarafların bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi işbirliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizdiği aktarılan bildiride şunlar kaydedildi: