Kritik gün: Erdoğan, Biden ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Brüksel'de görüşecek. Yeni yönetimle liderler düzeyinde yapılacak ilk yüz yüze görüşmede gündem, ikili ilişkiler olacak.

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞINI ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak.

Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

AFGANİSTAN'DA OLASI TERÖR TEHDİDİ

Türkiye'nin, ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara, terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.​​​​​​​

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

ABD’NİN ERMENİSTAN ÇIKIŞI MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlamış, birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmaları gerektiğini söylemişti.

"Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan, bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil.” diyen Erdoğan, şöyle devam etmişti:

“Zira Türkiye rastgele bir ülke değil. Türkiye, Amerika ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefik ve bu iki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO'yla yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içerisine girilmesi bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Tabii bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir."





F-35 VE PATRİOT

İkili görüşmede, ABD’nin F-35 ve patriotlara karşı tavrı da konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birçok savunma sanayiinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Bundan sonraki sürece yönelik 'Neleri yaparız veya yapamayız' bunları da yine ikili görüşmede masaya yatırmamızda fayda var. Bunları da ayrıca görüşeceğiz. Bizim bütün derdimiz, beklentimiz, NATO'nun birlik ve beraberliğine, dayanışmasına güç katacak yani amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir." diyerek Biden’dan beklentilerini açıklamıştı.

BEYAZ SARAY’DAN ZİRVE DUYURUSU

Öte yandan iki liderin görüşmesine yönelik Beyaz Saray’dan da bir duyuru yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmede iki liderin Afganistan, Suriye ve Libya'yı konuşacağını söyledi.

TİCARET HEDEFİ, FETÖ VE PKK

Bu arada Erdoğan-Biden görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve iş birliği olanakları da masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını ABD'li mevkidaşına yüz yüze iletecek.

Erdoğan, FETÖ ve PKK/PYD terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekecek.

Görüşmede Biden yönetiminin müttefiklik ilişkileri doğrultusunda bu konularda Türkiye'yi tatmin edecek somut adımlar atması talep edilecek.