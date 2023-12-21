Kritik saatler: Hamas lideri ateşkes görüşmeleri için Kahire'de Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in ateşkes çağrısının ardından görüşmeler gerçekleştirmek üzere Mısır'a gitti.

ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Bu sürede binlerce masumu öldüren İsrail, kendi esirlerine dahi acımadı.

Hem esirlerini hem de askerlerini "yanlışlıkla" vurduğunu söyleyen İsrail, ateşkes talep etti.

Bunun üzerine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Mısır'a gitti.

Gündeminde ateşkes ve esir takası var. Heniyye Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüşüyor.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da ateşkes açıklaması geldi.

İsrail saldırıları durdurana kadar görüşme olmayacak

İsrail'in saldırıları bitene kadar görüşme yapmayacaklarını söyledi.

"Devam eden saldırılar esirlerin serbest bırakılmasını engellemekte. Eğer onları geri istiyorsanız, Netanyahu'ya karşı koyma gücümüzün sona ermeyeceğini anlatmalısınız" dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris de, İsrail ile muhtemel esir takasının yaşlı Filistinlilerle başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Abdullahiyan'ın Heniyye ile de görüştüğünü bildirdi.

Hamas'ın elinde 128 rehine var

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 40 rehineyi serbest bırakması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara insani ara verilmesi önerisinde bulundu.

Haberlere göre, İsrail, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti. Hamas'ın elinde 128 rehine olduğu düşünülüyor