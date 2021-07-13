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    Kritik sınırda! Altın fiyatları 13 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta 500 liranın üzerine çıkan altın fiyatları, dalgalı seyrine devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 13 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 10:48
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    Kritik sınırda! Altın fiyatları 13 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    13 Temmuz 2021 altın fiyatları, yaşadığı dalgalanma nedeniyle yatırımcılar tarafından sabahın ilk saatlerinden beri yakından takip ediliyor.

    Haftaya 500 seviyesinde başlayan gram altın, yükselip düşerek yatırımcısını tedirgin etmeye devam ederken, çeyrek 826 liradan işlem görüyor.

    Bu dalgalı grafik sonrası  ''Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Peki, 13 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2021 Salı güncel altın fiyatları...

    13 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.811,27

    Altın ONS satış: 1.811,55

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 501,79

    Gram altın satış: 501,85

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 814,00

    Çeyrek altın satış: 826,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.254,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.295,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.628,00

    Yarım altın satış: 1.652,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.286,47

    Tam altın satış: 3.327,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 455,73

    22 Ayar bilezik alış: 457,95

    Kritik sınırda! Altın fiyatları 13 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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