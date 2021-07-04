Kritik toplantı! Kabine Toplantısı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kritik toplantı! Kabine Toplantısı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını ve bayram tatili süresini merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Aşılama çalışmalarının hız kazanması ve vaka sayılarının azalması ile birlikte Türkiye, 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yaptı.

Yasakların kalkmasıyla birlikte rahat nefes alan milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramda kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor.

Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak edenler, yeni haftada Kabine Toplantısı olacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün, kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi günü yani yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine Toplantısı'nda; Kovid-19 aşı programı, bayram tatilinin süresi ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralae karşısına geçerek alınan yeni kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlama olup olmayacağı ile bayram tatili süresinin de değerlendirilmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Gündem maddeleri arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.