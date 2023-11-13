KRT TV satıldı: Yeni sahibi tanıdık bir isim çıktı CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV, Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat tarafından satın alındı.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Partiye yakınlığıyla bilinen KRT TV'nin satışı yapıldı.

İmtiyaz sahibinin Güneşim Medya Yayıncılık olduğu bilinen kanalın yeni sahibi Sarıgül ailesinin yakınındaki bir isim çıktı.

KRT TV'yi alan isim Sarıgül'ün yardımcısı çıktı

KRT TV'nin yeni sahibinin Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Fırat Bozfırat olduğu öğrenildi.

Kanalın satış işlemleriyle ilgili Veryansın TV'nin haberine göre bir kapora ödemesi yapıldığı da aktarıldı.

Kapora ödendi

Buna göre KRT TV'nin satışı için yaklaşık 300 bin dolar gibi bir kapora ücreti ödendi.

Öte yandan satış sonrası şu anki kanal yönetiminin çalışanlara bir açıklama yapacağı aktarıldı.