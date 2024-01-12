Rusların Karadeniz sevgisi bitmiyor: Kruvaziyer gemi 6. kez Samsun’da Yüzlerce Rus turisti taşıyan kruvaziyer gemi 2,5 aylık sürede 6. kez Samsun’a geldi.

İHA

Kruvaziyer turizminin yeni gözdesi Samsun, kısa süreli aralıklarla Rus turistleri misafir etmeye devam ediyor.

442 mürettebat ve bin 36 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 2,5 aylık süre içerisinde 6. kez Samsun'u ziyaret etti.

Rusya’nın Sochi Limanı’ndan önceki gün hareket eden kruvaziyer gemi, İstanbul ve Amasra’nın ardından bugün öğlen saatlerinde Samsun Limanı’na demir attı.

Şehri gezip alışveriş yapıyorlar

Limanda yetkililer tarafından karşılanan Rus turistler, gün boyunca Samsun’da dolaşmak için şehrin farklı bölgelerine dağıldı.

Samsun’da karaya ayak basan Rus turistler, gruplar ve bireysel olarak limandan ayrıldıktan sonra şehri gezip alışveriş yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun Limanı’ndan demir alarak Trabzon’a hareket edeceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)