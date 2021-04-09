KT-1 uçak hangi ülkenin, özellikleri neler? Hangi ülkeler KT-1 eğitim uçağı kullanıyor?

KT-1 uçak hangi ülkenin, özellikleri neler? Hangi ülkeler KT-1 eğitim uçağı kullanıyor?

Eğitim uçuşu sırasında İzmir'in Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düşen KT-1 tipi askeri uçak hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, KT-1 uçak hangi ülkenin, özellikleri nelerdir?

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar da arama motorları üzerinden 'KT-1 tipi uçak nedir, hangi ülkenin, özellikleri nelerdir? KT1 kullanan ülkeler hangileri?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, KT-1 uçak hangi ülkenin, özellikleri nelerdir? Hangi ülkeler KT-1 eğitim uçağı kullanıyor? İşte detaylar...

KT-1 UÇAK HANGİ ÜLKENİN?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır.

KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilen bu uçak, ülke tarihinin de ilk yerli uçağı sıfatını taşımaktadır.

1999 yılından günümüze kadar üretimi devam eden KT-1 eğitim uçağı, 2 mürettebat kapasitesine sahiptir.

KT-1 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop

T1 KULLANAN ÜLKELER HANGİLERİ?