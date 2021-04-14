Kuaförler ve berberler açık mı, kapandı mı? Güzellik salonları için kısıtlama kararı..

Kuaförler ve berberler açık mı, kapandı mı? Güzellik salonları için kısıtlama kararı..

Ramazan bayramı sonuna kadar uygulanacak olan kısıtlama kararlarından biri de güzellik salonlarını kapsadı. Peki kuaför ve berberler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar..

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi.

Genelgede güzellik salonları ve güzellik merkezleriyle ilgili maddeler yer aldı. Akabinde vatandaşlar kuaförler ve berberler açık mı, kapatıldı mı? sorularını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yasakların arasında güzellik salonlarının da kapatılması kararı bulunuyor.

İşte kuaförler berberler güzellik salonları açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı....

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Kuaför ve berberlerin kaçta açılıp, kaçta kapanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor.

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar gününü kapsayacak.

Spor salonu, güzellik merkezi/salonları ise ramazan boyunca 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verecek. Berber ve kuaförler için ise bir açıklama yapılmadı.

GÜZELLİK SALONLARI KAPATILDI MI?

Genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

– Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.