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    Küba Devlet Başkanı Canel Ankara'da

    Küba Devlet Başkanı Canel Ankara'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’i resmi törenle karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 18:37
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı mevkidaşlarını ağırlamaya devam ediyor.

    Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    Anıtkabir'e ziyaret

    Canel, ilk olarak beraberindeki heyetle Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

    Bermudez ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

    Küba Devlet Başkanı Canel Ankara da #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını resmi törenle karşıladı.

    Bermudez'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

    Küba Devlet Başkanı Canel Ankara'da VİDEO

    Askeri Türkçe selamladı

    Erdoğan ve Bermudez'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Küba Devlet Başkanı Bermudez, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

    Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bermudez, merdivenlerde Türkiye ve Küba bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Bermudez, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

    Küba Devlet Başkanı Canel Ankara da #2


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