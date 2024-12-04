Küba'da milyonlarca insan yine elektriksiz kaldı: Türk gemileri enerji üretmeye başladı

İHA

Küba’da elektrik kesintileri devam ediyor.

Ülkenin en büyük elektrik santrallerinden biri olan Antonio Guiteras’ta, yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen arıza sonucu milyonlarca kişi karanlıkta kaldı.

Hükümet, okulları kapatma kararı alırken, resmi işlerde çalışmayanlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu.

"SANTRAL YARIN FAALİYETE GEÇECEK"

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O'Levy, Antonio Guiteras santralindeki arızanın, diğer bazı büyük santrallerin de bakımda olması nedeniyle şebekede daha büyük bir kesintiye yol açtığını belirtti. Santralin yarına kadar tamamen faaliyete geçmesinin beklendiğini söyleyen O'Levy, önceliğin hastaneler ve su pompalama tesislerine verildiğini ifade etti. “Uzmanlarımız işin başında ve her adımda ilerliyoruz” diye ekledi.

TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLEN YÜZER SANTRALLER AKTİF

Türkiye'den gönderilen yüzer enerji santralinin başkent Havana açıklarında elektrik üretmeye başladığı ve hastanelerle şehrin bazı bölgelerine elektrik sağladığı bildirildi.

Küba’da Türkiye'den gönderilen 4 gemi elektrik üretiyor. Bu gemilerden Barış Bey ve Esra Sultan, Temmuz 2019'da Port de Mariel'de, Ela Sultan’ı ise Kasım 2019'da işletmeye başladı. 2022'nin Nisan ayında da Küba Enerji ve Madencilik Bakanı Livan Nicolas Arronte Cruz, Türkiye’ye gelerek şirketin Yalova’daki tersanesinde temaslarda bulunmuş 4. geminin Belgin Sultan olacağını dile getirmişti.

Türk gemileri, acil durumlarda Küba'nın enerji ihtiyacının 4'te birini karşılayabiliyor.



KÜBA'DA ELEKTRİK KRİZİ DERİNLEŞTİ

Küba’nın elektrik şebekesi, yakıt sıkıntısı, doğal afetler ve ekonomik kriz nedeniyle ciddi bir çöküş yaşıyor. Elektrik santralleri, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatındaki azalma nedeniyle büyük bir krize girdi. Bu yıl boyunca ülke çapında defalarca elektrik kesintisi yaşandı.