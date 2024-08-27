Kübalı YouTuber bir aylık doktor maaşıyla neler alınabildiğini gösterdi Türkiye'de doktor maaşlarını beğenmeyen bir kesimin Küba'yı örnek göstermesine karşılık, ülkede YouTuber olan Anita Mateu bir aylık doktor maaşıyla neler alınabildiğini yayınladığı videoyla açıkladı.

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Haber Merkezi

Doktor göçü, kamuoyunun uzun süredir en çok tartıştığı toplumsal konulardan biri.

Maaşlarından ve çalışma şartlarından şikayet eden doktorların, 'Türkiye bir doktor kaybetti' mesajlarıyla havaalanlarından paylaşım yaparak ülkeyi terk etmeleri bir dönem akım haline geldi.

SORUNLAR HIZLA ÇÖZÜLÜYOR

Koronavirüs salgınıyla birlikte zirve yapan sağlık çalışanlarını yoran sorunlar, Sağlık Bakanlığı tarafından hızla çözülüyor.

Bakanlığın Beyaz Reform adını verdiği bir dizi değişim, yeni çıkarılan yasalarla güvence altına alınan haklarla büyük oranda aşıldı.

KAMUYA DÖNÜŞ ZİRVE YAPTI

Özellikle maaşlarda yapılan iyileştirmelerle birlikte özelden ve yurt dışından tekrardan kamuya dönüş artmış durumda.

SOLCULARIN ÖRNEK GÖSTERDİĞİ ÜLKE

Türkiye'yi sağlık sisteminde eleştiren özellikle sol görüşlü insanların örnek gösterdiği Küba'da ise doktor maaşlarıyla neler alınabileceği gözler önüne serildi.

Kübalı YouTuber Anita Mateu, bir aylık doktor maaşıyla nelerin alınabildiğini çektiği video ile gösterdi.

İŞTE ALABİLDİKLERİ

Markete giden Mateu, bir aylık maaşla marketten sadece iki şişe içecek, iki poşet şeker, fasulye, bir koli yumurta alabildi.

"DOKTORUN MAAŞIYLA ALABİLECEĞİ BUYDU"

Kübalı YouTuber Anita Mateu, doktor maaşıyla alanılabilecekleri şöyle aktardı:

Küba’da bir şeyler almak için dışarı çıktık ve bir doktorun tüm maaşını bir anda harcadık. Eve vardık ve size ne aldığımızı göstereceğim, çok fazla bir şey değildi ama doktorun maaşıyla alabileceği buydu. İki şişe içecek, iki poşet şeker, fasulye, bir koli yumurta.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada görüntüler sonrası Türkiye'de doktorlara verilen önem bir kez daha gözler önüne serildi.