Cüneyt Özdemir, AK Parti'yi destekleyenlerin yandaş olarak yaftalandığını ancak; CHP, İyi Parti ve HDP'yi destekleyenlerin demokrat ilan edildiğini söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen Açık ve Net programına konuk oldu.

Medyanın geleceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı programda Kübra Par, Cüneyt Özdemir'e değişip yaşayıp yaşamadığını sordu.

Par, açık açık "Eskiden muhaliftin şimdi yandaş mısın?" dedi.

"YANDAŞLIK İHALESİ AK PARTİ'YE DEVREDİLMİŞ"

Cüneyt Özdemir ise bu soruya şöyle yanıt verdi; "Yandaşlık neyin yandaşlığı? CHP yandaşlığı yok mu? İyi Parti yandaşlığı yok mu? Afedersin HDP yandaşlığı yok mu? Yandaşlıksa.. Yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş.

"DİĞER PARTİLERİ DESTEKLEYENLER DEMOKRAT" OLUYOR, AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYEN YANDAŞ...

Bakıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor. Yandaşlık bence şöyle; aklını emanet ediyor musun? O zaman yandaş olursun. Bu hayatı birisi şöyle düşünür mü diye yaşamıyorum."

RAKIYLA POZ VERENLER

Cüneyt Özdemir, içki masaların rakıyla poz verip laik bir kişi olduğunu kanıtlamaya çalışanları da sert bir dille eleştirdi.

Kübra Par sordu Cüneyt Özdemir yanıtladı: Yandaş mısın ViDEO

BU KAFASIZLIĞIN GÖSTERGESİ

Gazeteci Özdemir, şöyle konuştu: "Siyasi görüşünüz simgelerle bu kadar kaba şeylerle anlatıyor olmanız bana ters geliyor. İçkinin fotoğrafını koyuyor, ben laik biriyim diyor. Bu siyasi görüşle ilgili değil bu kafasızlığının göstergesi. Bu içtiğin şey zararlı. Atatürk'ün masasına otursan böyle göstersen, Atatürk seni masadan kovar. Biz bu ülkeyi bu kafasızlar için mi kurduk der. Beyaz leblebi yiyor mesela.. Bunu yapan kafasız."







