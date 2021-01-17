İBB Meclis Üyesi Kübranur Uslu Meclis'te yaptığı konuşmada, CHP'nin geçmiş yıllardaki başörtü tutumunu eleştirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Meclisi’nde CHP'nin geçmiş yıllardaki başörtüsüne yönelik tutumuna ve Cumhuriyet Halk Partili Fikri Sağlar’ın bir televizyon programında başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunmasına ilişkin konuşma yaptı.

"AKLIMIZIN HAFİFE ALINMASINDAN BIKTIK"

Uslu yaptığı konuşmada "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, en azından kendi adıma; gerçekten bıktım, bıktık. Aklımızın hafife alınmasından, yaşanan vakalar hiç yaşanmamış gibi davranmamızın bizden beklenmesinden bıktık.

Kübranur Uslu'nun İBB Meclisi'nde yaptığı konuşma CHP'yi susturdu İZLE



"BİNLERCE KADININ OKUMA HAKKINI KİMLER ELİNDEN ALDI?"

Seçilme hakkımızı kullanmamıza yıllarca kimler engel oldu? Üniversitelerde başörtü yasağını Anayasa Mahkemesi'ne kimler götürdü? Binlerce kadının okuma ve meslek edinme hakkını kimler ellerindne aldı?





"SAMİMİ OLUP OLMADIĞINIZA MİLLET KARAR VERECEK"

Dün yasakçı zihniyeti savunanların bugün tersine bir tutumda bulunduklarını görüyoruz. Burada sorguladığımız şey çok açık ve net şudur: Bu husustaki samimiyetiniz. Samimi olup olmadığınıza elbette millet karar verecektir.

Fakat samimi olmak en azından hak gaspına uğrayan kadınlardan özür dilemeyi ve pişman olmayı gerektirir” ifadelerini kullandı.