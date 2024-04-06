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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen program vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Önce fotoğraf çektirdi
Program sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşurken küçük bir çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi.
Küçük çocuk önce fotoğraf çektirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.
Çocuk daha sonra Erdoğan'a sımsıkı sarıldı ve bir süre bırakmadı.
Sonra tüm sevecenliğiyle sarıldı
Sevgisini gösteren küçük çocuk o anlarda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de o dakikalarda programı izleyenlerin yüreklerini ısıttı.
Samimiyetle dolu o anlar böyle görüntülendi.
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