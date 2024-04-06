Küçük çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi yürekleri ısıttı Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final’ine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuğun samimi görüntüleri izleyenleri mest etti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen program vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Önce fotoğraf çektirdi

Program sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşurken küçük bir çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi.

Küçük çocuk önce fotoğraf çektirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.

Çocuk daha sonra Erdoğan'a sımsıkı sarıldı ve bir süre bırakmadı.

Sonra tüm sevecenliğiyle sarıldı

Sevgisini gösteren küçük çocuk o anlarda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de o dakikalarda programı izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Samimiyetle dolu o anlar böyle görüntülendi.